Ретро-игра Shredder’s Revenge обзавелась трейлером со Сплинтером

Официальной даты выхода игры в свет еще нет.

Компьютерная ретро-игра Mutant Ninja Turtles: Shredder"s Revenge обзавелась трейлером со Сплинтером. Ролик опубликован на YouTube-канале. Проект считается одним из самых долгожданных релизов. Он подготовлен для поклонников "Черепашек-ниндзя", которые ностальгируют по классическим пиксельным аркадам.

В настоящее время официальной даты выхода игры еще нет. Разработчики выпустили ролик, в котором стало известно о том, что практически впервые за всю серию пиксельных игр пользователю можно будет поиграть за Сплинтера. Мудрый учитель в трейлере избивает врагов посохом, а также обрушивает на них град ураганных ударов, вдохновленных стилем Street Fighter.

Напомним, что Сплинтер — второй игровой персонаж, не являющийся черепахой. Он появился наряду с журналисткой Эйприл О"Нил. При этом проект Shredder"s Revenge — оригинальное и самостоятельное приключение. Игра будет поддерживать совместные кампании, в которых можно подключать до четырех участников. Однако играть можно и в одиночку, локально, как в 90-ые.

Создатели также подтвердили, что релиз запланирован на игровых консолях PlayStation 4 и Xbox One, а также на Switch и ПК.

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Фото и видео: YouTube / Dotemu

