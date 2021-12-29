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Universal показала новый трейлер "Мира Юрского периода: Господство"

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Картина выйдет на экраны в июне 2022 года.

Американская киностудия Universal показала зрителям новый трейлер "Мира Юрского периода: Господство". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании. Известно, что в основе сюжета окажутся события, произошедшие спустя четыре года после двух первых частей картины. Неожиданно для героев генетически модифицированные динозавры оказались на свободе. Людям приходится регулярно сталкиваться с опасными доисторическими существами. Эта ситуация также начинает угрожать человечеству из-за изменения окружающей среды.

К своим ролям вернутся актеры из первых двух частей: Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. Постановщиком "Мира Юрского периода: Господство" стал создатель первой части серии Колин Треворроу. В списке актеров заявлены Мамуду Ати, Лора Дерн, Джефф Голдблюм и другие.

Напомним, что официальный релиз в России запланирован на 9 июня.

Анонсирована дата выхода Xenoblade Chronicles 3.

Фото и видео: YouTube / Universal Pictures
 

Теги: universal, господство, мир юрского периода, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Кино,

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