Анонсирована дата выхода Xenoblade Chronicles 3

Игра выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch.

Анонсирована Xenoblade Chronicles 3. Игра выйдет в сентябре 2022 года. На официальном YouTube-канале Nintendo Россия вышел ролик с подробностями сюжетной истории. Разработкой игры занимаются издательство Nintendo и студия Monolith Soft. Специалисты презентовали новое видео в рамках февральского выпуска Nintendo Direct.

Известно, что события Xenoblade Chronicles 3 будут разворачиваться в мире Айониос. В нем рядом друг с другом сосуществуют две враждующие нации. Первая из них называется Кивз. Жители региона сделали упор на развитие механических технологий. Второй стороной стал регион Ангус, в котором есть доступ к магическому эфиру. Центральной темой проекта станет жизнь. Участии в миссии примут шестеро солдат. Главными персонажами станут Ноа и Мио, находящиеся по разные стороны баррикад. Они провожают в последний путь солдат, которые потеряли жизнь на поле сражения.

Новое приключение, которое объединит миры Xenoblade и отправит игроков в будущее. Хотя до выхода игры ещё много времени, надеемся, вы её не пропустите. Тэцуя Такахаси, исполнительный директор Monolith Soft

Напоним, что официальный релиз Xenoblade Chronicles 3 должен состояться в сентябре 2022 года эксклюзивно для платформы Nintendo Switch.

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Фото и видео: YouTube / Nintendo Россия

