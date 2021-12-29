Новый трейлер Atomic Heart подтвердил сроки выхода игры

Проект должен появиться на игровых платформах к концу года.

Новый трейлер компьютерной игры Atomic Heart подтвердил сроки выхода игры. Официальный релиз проекта запланирован с сентября по декабрь 2022 года. Ролик с соответствующими сведениями опубликовала компания IGN на собственном канале на YouTube. Напомним, что разработчиком игры занимается российская студия Mundfish. Конкретной даты выхода игры в свет все еще нет.

Ранее стало известно о том, что действие в Atomic Heart развернется в альтернативном Советском Союзе в в 1950-х годах. В конце трейлерного видео авторы проекта дали понять, что игра выйдет к концу года. На кадрах также презентованы новые кадры из игрового процесса. Персонажам нужно будет решить проблему промышленных объектов, которые захватили роботы.

Разработчики пообещали геймерам добавить поддержку трассировки лучей на как можно большее число платформ. Данную технологию стоит ожидать на ПК, а также PS5 и Xbox Series X.

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Фото и видео: YouTube / IGN

