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Опубликован трейлер второго сезона комедийного сериала Евгения Кулика "Два"

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Премьера второго сезона проекта состоится 9 февраля в онлайн-кинотеатре KION.

В сети опубликован трейлер второго сезона комедийного сериала Евгения Кулика "Два". Ролик размещен на YouTube-канале в онлайн-кинотеатра KION.

В новом сезоне два сантехника-неудачника Леха и Жека сталкиваются с последствиями своих многочисленных попыток легко и быстро разбогатеть. Главные роли исполняют актеры и комики Евгений Кулик и Алексей Кривеня. Проект совместного производства Kulik Production и KION (МТС Медиа).

Премьера второго сезона проекта состоится 9 февраля в онлайн-кинотеатре KION.

Видео: предоставлено прокатчиком

Теги: евгений кулик, сериал два
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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