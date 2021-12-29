Премьера второго сезона проекта состоится 9 февраля в онлайн-кинотеатре KION.

В сети опубликован трейлер второго сезона комедийного сериала Евгения Кулика "Два". Ролик размещен на YouTube-канале в онлайн-кинотеатра KION.

В новом сезоне два сантехника-неудачника Леха и Жека сталкиваются с последствиями своих многочисленных попыток легко и быстро разбогатеть. Главные роли исполняют актеры и комики Евгений Кулик и Алексей Кривеня. Проект совместного производства Kulik Production и KION (МТС Медиа).

Премьера второго сезона проекта состоится 9 февраля в онлайн-кинотеатре KION.

Видео: предоставлено прокатчиком