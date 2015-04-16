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В сети появился трейлер сериала "Два" с Евгением Куликом 

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Премьера состоится состоится 23 декабря в онлайн-кинотеатре KION.

В сети появился трейлер комедийного сериала "Два", автором которого является блогер Евгений Кулик. Как актер, он известен по ролям в проектах "Я худею" и сериал "Толя-робот" режиссера Алексея Нужного. 

По сюжету два друга сантехника пытаются разбогатеть. В каждой серии Лёха, который привык сначала делать, а потом думать, создает новый план,как стать миллионером, а Жека, скромный и трусливый, пытается безуспешно отвертеться от новой авантюры друга. В главных ролях: Евгений Кулик и Алексей Кривеня.

Премьера состоится состоится 23 декабря в онлайн-кинотеатре KION.

Фото и видео: предоставлено прокатчиком 

Теги: евгений куликов, сериал два
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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