Короткометражка Евгения Кулика выиграла на Discover Film Festival

Соперниками Кулика были актриса Мила Йович и победитель престижного американского фестиваля "Сандэнс".

Уральский комик и блогер Евгений Кулик получил награду на одном из крупнейших кинофестивалей Лондона. Его короткометражка победила в номинации "Лучший фантастический фильм". Евгений Кулик написал об этом в своем Instagram.

Короткометражка "2050" была единственной на русском языке на Discover film festival.

"KULIK PRODUCTION" снял первую художественную короткометражку, очень много в неё вложили сил и творческой энергии, получилось профессионально и по-взрослому. Нашу работу мы разослали на кинофестивали, и сейчас мы находимся на Discover film festival в Лондоне, где было 4000 заявок короткометражек, и в конкурс прошли 28 лучших работ. Евгений Кулик

Соперниками Кулика были актриса Мила Йович и победитель престижного американского фестиваля "Сандэнс". По открытым источникам, призовой фонд фестиваля составляет более 60 тысяч долларов.

Ранее на Piter.TV: Популярный блогер на ванне переплыл Черную речку.

Фото: evgeny_kulik/ Instagram