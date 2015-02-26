Из-за пожара аэропорт Хитроу будет закрыт почти на сутки.

На подстанции в Лондоне произошел пожар. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Инцидент произошел в 2,5 километрах от аэропорта Хитроу. На месте происшествия работают 10 машин и около 70 спасателей. Из-за пожара аэропорт будет закрыт почти на сутки. Около 150 человек эвакуировали. Жителей Лондона призвали держать окна и двери домов закрытыми из-за "значительного количества дыма".

Ранее мы сообщали, что на востоке Москвы загорелся хостел.

Видео: YouTube / LiveNOW from Fox