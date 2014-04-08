Один человек погиб в результате пожара.

На востоке Москвы загорелся хостел. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 19 марта на улице Амурской. Очевидцы сообщили о пожаре на втором этаже здания. Внутри помещения оказались заблокированы три человека. Прибывшие на место пожарные спасли пятерых постояльцев. Один человек погиб в результате пожара. Еще одного передали медикам. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее мы сообщали, что в Республике Алтай произошел пожар в ресторане на турбазе.

Видео: Telegram / SHOT