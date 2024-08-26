Финал Евро-2028 пройдет на "Уэмбли" в Лондоне

В финальной стадии турнира примут участие 24 команды.

Финал чемпионата Европы по футболу-2028 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

В рамках презентации турнира стало известно, что "Уэмбли" примет оба полуфинала и финальный матч Евро-2028. Турнир состоится в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии. Матчи примут стадионы в Лондоне, Ливерпуле, Манчестере, Ньюкасле, Бирмингеме, Кардиффе, Глазго и Дублине.

Евро-2028 пройдет с 9 июня по 9 июля. В финальной стадии турнира примут участие 24 команды. Жеребьевка отборочного турнира пройдет 6 декабря 2026 года.

Фото: pxhere.com