ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Дизайном мяча занимался бренд Adidas. Он выполнен в красно-зелено-синей цветовой гамме. Каждый цвет относится к странам-хозяйкам турнира. Также на мяч нанесли символику. Кленовый лист относится к Канаде, орел – к Мексике, звезда – к США.

Мяч получил название Trionda. В переводе с испанского оно означает "три волны", что также символизирует триаду организаторов турнира. Кроме того, мяч снабжен датчиком, с помощью которого передаются точные данные системе VAR.

Напомним, чемпионат мира в США, Канаде и Мексике продет с 11 июня по 19 июля 2026 года. В финальной стадии турнира примут участие 48 команд.

Ранее президент ФИФА выразил надежду на возвращение России в 2026 году.

Видео: YouTube / FIFA