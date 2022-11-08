Президент ФИФА выразил надежду на возвращение России в 2026 году

Джанни Инфантино назвал условие для возвращения команды из России к участию в Чемпионате мире.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на возвращение России на мировую арену в 2026 году после того, как стороны конфликта смогут достичь мира на украинской территории. Соответствующе заявление иностранный эксперт сделал в ходе выступления на рабочей встрече с американским лидером-республиканцем Дональдом Трампом в вашингтонской администрации. Журналисты задали гостю Белого дома вопрос о том, как он относится к тому, что России запрещено участвовать в следующем Чемпионате Мира, который пройдет в 2026 году.

Пока что им запрещено здесь играть, но мы надеемся что-то произойдет, и наступит мир, и тогда мы сможем их принять обратно. Это будет нашей надеждой. Джанни Инфантино, глава FIFA

Напомним, что в начале апреля 2025 года глава ФИФА также выразил надежду на скорое возвращение российских команд к международным соревнованиям. В марте этого же года эксперт подчеркнул, что как только наступит мир в регионе, то спортсмены будут приглашены обратно для участия в международных состязаниях. Ранее, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от проводимых турниров на неопределенный срок в связи с украинским кризисом. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкционное давление в отношении футбола России останутся в силе до завершения специальной военной операции. К жеребьевке отбора на Чемпионат мира-2026 Россию не допустили. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

ФИФА представила логотип чемпионата мира-2026.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX