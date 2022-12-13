Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила логотип чемпионата мира-2026. Мероприятие прошло в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе.

В презентации логотипа приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино, двукратный чемпион мира Роналдо, экс-вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос, бывший голкипер сборной Канады Крейг Форрест и футболистка сборной США Карли Ллойд.

Отмечается, что впервые на логотипе турнира будет изображен реальный кубок мира, который вручается победителю турнира. Позднее представят 16 логотипов городов, которые примут соревнования.

Напомним, чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. В нем впервые примут участие 48 команд.

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Видео: YouTube / FIFA