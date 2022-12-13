Спаллетти поздравил "Зенит" с победой в РПЛ

Итальянский специалист возглавлял

Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России по футболу. Видеообращение специалиста опубликовала пресс-служба сине-бело-голубых.

Спаллетти отметил, что его нынешний и бывший клубы объединяют море, небо, одинаковые цвета, а также желание выигрывать трофеи. Он поздравил игроков "Зенита" и главного тренера Сергея Семака с очередной победой в национальном первенстве.

Напомним, Лучано Спаллетти тренировал "Зенит" с 2010-го по 2014-й года. Под его руководством сине-бело-голубые стали двукратными чемпионами России, а также завоевал Кубок и Суперкубок России. В нынешнем сезоне его "Наполи" досрочно выиграл чемпионат Италии.

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Видео: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"