Футболист "Зенита" Малком стал отцом

Накануне, 13 мая, футболист ФК "Зенита" Малком стал отцом. У него родился сын. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Ребенок появился на свет 13 мая. Сына Малкома и его возлюбленной Летисии назвали Габриэл.
Сине-бело-голубые поздравляют Малкома и Летисию и желают молодым родителям и маленькому Габриэлу отличного настроения и прекрасного самочувствия!
Пресс-служба ФК "Зенит"
В субботу на стадионе "Газпром Арена" прошла торжественная церемония награждения "Зенита". Сине-бело-голубые досрочно победили в Чемпионате России по футболу. Команда получила вторую золотую звезду.
Ранее на Piter.tv: фасады петербургских домов украсят праздничные инсталляции в честь "Зенита"-чемпиона РПЛ.
Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"
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