Футболист "Зенита" Малком стал отцом

У игрока родился сын в день торжественной церемонии вручения кубка РПЛ.

Накануне, 13 мая, футболист ФК "Зенита" Малком стал отцом. У него родился сын. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Ребенок появился на свет 13 мая. Сына Малкома и его возлюбленной Летисии назвали Габриэл.

Сине-бело-голубые поздравляют Малкома и Летисию и желают молодым родителям и маленькому Габриэлу отличного настроения и прекрасного самочувствия! Пресс-служба ФК "Зенит"

В субботу на стадионе "Газпром Арена" прошла торжественная церемония награждения "Зенита". Сине-бело-голубые досрочно победили в Чемпионате России по футболу. Команда получила вторую золотую звезду.

Ранее на Piter.tv: фасады петербургских домов украсят праздничные инсталляции в честь "Зенита"-чемпиона РПЛ.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"