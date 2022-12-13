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Фасады петербургских домов украсят праздничные инсталляции в честь "Зенита"-чемпиона РПЛ
Сегодня, 20:09
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Фасады петербургских домов украсят праздничные инсталляции в честь "Зенита"-чемпиона РПЛ

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Подсветка украсит здание  Российской национальной библиотеки на Невском проспекте.

Сегодня, 13 мая, фасады домов в Петербурге украсят инсталляции с новой эмблемой ФК "Зенит". Праздничную подсветку включат в честь команды, которая завоевала титул чемпиона в РПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе Ленсвета.

Спортсменам и тренерскому составу уже вручили золотые медали и главный футбольный трофей страны. Теперь настало время чествовать чемпионов на улицах Северной столицы.

Подсветка украсит здание  Российской национальной библиотеки на Невском проспекте. На Каменноостровском проспекте, 26-28,  одновременно с наружным освещением "Ленсвет" включит световые проекции с изображением эмблемы клуба с  двумя чемпионскими звездами. 

На Большом проспекте сменят подсветку Петроградской стороны.  Опоры светильников украсят голубыми проекциями. 

Ранее на Piter.tv: на "Газпром Арене" наградили "Зенит" – чемпиона РПЛ.

Фото: Телеграм / СПб ГБУ Ленсвет

Теги: зенит, инсталляция, чемпион рпл
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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