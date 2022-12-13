Фасады петербургских домов украсят праздничные инсталляции в честь "Зенита"-чемпиона РПЛ

Подсветка украсит здание Российской национальной библиотеки на Невском проспекте.

Сегодня, 13 мая, фасады домов в Петербурге украсят инсталляции с новой эмблемой ФК "Зенит". Праздничную подсветку включат в честь команды, которая завоевала титул чемпиона в РПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе Ленсвета.

Спортсменам и тренерскому составу уже вручили золотые медали и главный футбольный трофей страны. Теперь настало время чествовать чемпионов на улицах Северной столицы.

Подсветка украсит здание Российской национальной библиотеки на Невском проспекте. На Каменноостровском проспекте, 26-28, одновременно с наружным освещением "Ленсвет" включит световые проекции с изображением эмблемы клуба с двумя чемпионскими звездами.

На Большом проспекте сменят подсветку Петроградской стороны. Опоры светильников украсят голубыми проекциями.

Ранее на Piter.tv: на "Газпром Арене" наградили "Зенит" – чемпиона РПЛ.

Фото: Телеграм / СПб ГБУ Ленсвет