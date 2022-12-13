На "Газпром Арене" наградили "Зенит" – чемпиона РПЛ

На поле развернули портреты всех тренеров, которые сделали из спортсменов чемпионов.

Сегодня, 13 мая, на "Газпром Арене" прошла церемония награждения чемпиона РПЛ. Награду получил ФК "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Субботний матч с "Краснодаром" завершился со счетом 2:2. После игры началась торжественная церемония.

На поле развернули портреты всех тренеров, которые сделали из спортсменов чемпионов. Тысячи болельщиков, которые пришли поддержать любимых футболистов, увидели фотографии Садырина, Адвоката, Спалетти и Семака.

Главные эмоции были в предыдущем матче, когда мы смогли стать чемпионами. В сегодняшней встрече тоже хотелось порадовать своих болельщиков и качеством игры, и результатом. Немножко не хватало эмоций — это касается первого тайма. Сергей Семак, тренер ФК "Зенит"

Ранее на Piter.tv: стало известно, кто из "Зенита" выйдет на матч с "Краснодаром".

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"