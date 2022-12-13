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На "Газпром Арене" наградили "Зенит" – чемпиона РПЛ
Сегодня, 19:15
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На "Газпром Арене" наградили "Зенит" – чемпиона РПЛ

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На поле развернули портреты всех тренеров, которые сделали из спортсменов чемпионов.

Сегодня, 13 мая, на "Газпром Арене" прошла церемония награждения чемпиона РПЛ. Награду получил ФК "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. 

Субботний матч с "Краснодаром" завершился со счетом 2:2. После игры началась торжественная церемония. 

На поле развернули портреты всех тренеров, которые сделали из спортсменов чемпионов. Тысячи болельщиков, которые пришли поддержать любимых футболистов, увидели фотографии Садырина, Адвоката, Спалетти и Семака. 

Главные эмоции были в предыдущем матче, когда мы смогли стать чемпионами. В сегодняшней встрече тоже хотелось порадовать своих болельщиков и качеством игры, и результатом. Немножко не хватало эмоций — это касается первого тайма. 

Сергей Семак, тренер ФК "Зенит"

Ранее на Piter.tv: стало известно, кто из "Зенита" выйдет на матч с "Краснодаром".

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

Теги: газпром арена, зенит, рпл, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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