На "Газпром Арене" наградили "Зенит" – чемпиона РПЛ

Сегодня, 13 мая, на "Газпром Арене" прошла церемония награждения чемпиона РПЛ. Награду получил ФК "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
Субботний матч с "Краснодаром" завершился со счетом 2:2. После игры началась торжественная церемония.
На поле развернули портреты всех тренеров, которые сделали из спортсменов чемпионов. Тысячи болельщиков, которые пришли поддержать любимых футболистов, увидели фотографии Садырина, Адвоката, Спалетти и Семака.
Главные эмоции были в предыдущем матче, когда мы смогли стать чемпионами. В сегодняшней встрече тоже хотелось порадовать своих болельщиков и качеством игры, и результатом. Немножко не хватало эмоций — это касается первого тайма.
Сергей Семак, тренер ФК "Зенит"
Ранее на Piter.tv: стало известно, кто из "Зенита" выйдет на матч с "Краснодаром".
Фото: Телеграм / ФК "Зенит"
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