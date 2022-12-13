Стало известно, кто из "Зенита" выйдет на матч с "Краснодаром"

Стадион услышит стартовый свисток в 16:30.

Сегодня, 13 мая, "Зенит" сразится с "Краснодаром". Матч пройдет на "Газпром Арена". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

На поле выйдут Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.



На скамье запасных своего часа будут ждать Александр Васютин, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Арсен Адамов, Родригао, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Данила Козлов, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.

Футболисты петербургского клуба выйдут на поле в золотой форме, вратарь команды — в черной. Игроки "Краснодара" будут в зеленой лаймовой форме, а их вратарь — в красном.

Стартовой свисток стадион услышит в 16:30. За два часа до матча пройдет масштабный "Фан-Променад". После матча на стадионе состоится церемония награждения чемпионов РФ.

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Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"