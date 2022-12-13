В субботу в Петербурге пройдет фестиваль "Звезды футбольной столицы"

Фестиваль стартует в 19:00.

В ближайшую субботу, 13 мая, "Зенит" проведет чемпионский парад и фестиваль "Звезды футбольной столицы". Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Зенит".

Команда отметит десятый чемпионский титул вместе со своими болельщиками. После церемонии награждения футболисты отправятся на автобусную прогулку по Северной столице.

Фестиваль стартует в 19:00. Он продолжится во время всего парада и пройдет в пяти знаковых для Петербурга точках. Спортсменов можно будет встретить у Медного всадника, у Гостиного двора, на Малой Конюшенной улице, у Ростральных колонн и около Петропавловской крепости.

Для жителей Петербурга подготовили праздничную программу. Их ждут музыка, конкурсы, художественные перформансы и подарки.

Чуть позже на сайте сине-бело-голубых появится маршрут чемпионского парада и время прибытия команды на каждую из точек фестиваля.

Ранее на Piter.tv: около 75 процентов жителей Петербурга считают, что нейросети могут "подсидеть" людей в некоторых профессиях.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"