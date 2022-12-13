Около 75 процентов жителей Петербурга считают, что нейросети могут "подсидеть" людей в некоторых профессиях

Больше всего за свои рабочие места переживают специалисты в области маркетинга, рекламы и PR.

Около 75 процентов жителей Петербурга считают, что некоторые профессии могут вытеснить нейросели. За свое будущее опасается около 22 процентов горожан. Об этом сообщили аналитики "HeadHunter Северо-Запад".

Около пяти процентов петербуржцев уверены, что нейросети не смогут заменить их в работе. Еще 16 процентов респондентов отметили, что угроза существует, но пока они не испытывают тревожность по этому вопросу. Большинство участников исследования полагают, что глобальные изменения на рынке труда произойдут через 5-10 лет.

Больше всего за свои рабочие места переживают специалисты в области маркетинга, рекламы и PR (43 процента). Боятся остаться без работы из-за роботов специалисты финансов и бухгалтерии (почти 40 процентов). Кроме того, за свое будущее переживают продавцы, менеджеры и кадровики.

В своей необходимости на рынке труда уверены юристы, инвесторы, программисты, системные администраторы, логисты.

Ранее на Piter.tv: петербургские специалисты признались, что на работе им сложно общаться с программистами и бухгалтерами.

Фото: Piter.tv