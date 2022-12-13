Петербургские специалисты признались, что на работе им сложно общаться с программистами и бухгалтерами

Около 31 процента работников заявили, что легко идут на контакт со всеми коллегами.

Петербуржцы признались, что на работе они не любят общаться с программистами и бухгалтерами. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Около семь процентов участников опроса рассказали, что испытывают дискомфорт при взаимодействии с IT-специалистами. Около восьми процентов работников пожаловались на сложности в общении с бухгалтерами и финансистами. Примерно пять процентов с трудом находят общий язык со специалистами служб безопасности. Столько же людей не всегда понимают инженеров. Три процента опрошенных признались, что им сложно решать рабочие вопросы с юристами.

Около 31 процента работников заявили, что легко идут на контакт со всеми коллегами. Большинство респондентов считают, что можно найти контакт с представителем любой профессии, однако иногда раздражает характер человека.



Ранее на Piter.tv: Мишустин назвал самореализацию главной задачей для молодежи.

Фото: Piter.tv