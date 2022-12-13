Мишустин назвал самореализацию главной задачей для молодежи

Глава кабмина РФ рассказал о важности регулярно совершенствовать навыки и знания.

Ключевая задача, стоящая перед российской молодежью сейчас и во все времена, - найти свой путь и самореализоваться. Такое мнение выразил в рамках выступления на Всероссийском просветительском форуме "Знание" в Москве председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что в текущий момент в мире фиксируется четвертая промышленная революция, в которой передовые разработки стремительно приходят в повседневную жизнь общества. Глава кабинета министров добавил, что скорость технологических изменений требует регулярного развития и самосовершенствования.

Главные вызовы для молодых людей в любое время - это найти собственный путь, реализовать свои таланты, освоить профессию по душе, добиться успеха для себя и для своей страны. Вопросы в том, как это сделать в условиях непростого времени. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин призвал граждан постоянно учиться, дополнительно осваивать новые знания, навыки, следить за развитием инноваций. Эксперт уверен, что эти задачи важны и для рабочего класса, так как на производства поступают сложные технические решения. В качестве примера премьер-министр страны привел слесарей, которые теперь работают на станках с программным управлением. Он добавил, что макеты уже давно не создаются дизайнерами вручную, так как для этого давно созданы профильные программы.

Мишустин: российские власти понимают, что санкции - не временное явление.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"