Глава кабмина РФ рассказал о формировании многополярного мира.

Российское правительство понимает, что введенные против Москвы западные санкции - это не временное явление, а недружественные страны зашли "слишком далеко, чтобы отступить". Соответствующее заявлениев рамках выступления на Всероссийском просветительском форуме "Знание" сделал руководитель местного кабинета министров.

Они не прекратятся в одночасье. Наши бывшие партнеры зашли слишком далеко, чтобы просто взять и отступить. И мы продолжаем просчитывать риски, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин предупредил о последствиях политики Запада в энергетической сфере.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"