Российское правительство понимает, что введенные против Москвы западные санкции - это не временное явление, а недружественные страны зашли "слишком далеко, чтобы отступить". Соответствующее заявлениев рамках выступления на Всероссийском просветительском форуме "Знание" сделал руководитель местного кабинета министров.
Они не прекратятся в одночасье. Наши бывшие партнеры зашли слишком далеко, чтобы просто взять и отступить. И мы продолжаем просчитывать риски, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин предупредил о последствиях политики Запада в энергетической сфере.
Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"
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