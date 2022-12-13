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Мишустин: российские власти понимают, что санкции - не временное явление

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Глава кабмина РФ рассказал о формировании многополярного мира.

Российское правительство понимает, что введенные против Москвы западные санкции - это не временное явление, а недружественные страны зашли "слишком далеко, чтобы отступить". Соответствующее заявлениев рамках выступления на Всероссийском просветительском форуме "Знание" сделал руководитель местного кабинета министров.

Они не прекратятся в одночасье. Наши бывшие партнеры зашли слишком далеко, чтобы просто взять и отступить. И мы продолжаем просчитывать риски, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин предупредил о последствиях политики Запада в энергетической сфере.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"

Теги: кабмин, михаил мишустин, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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