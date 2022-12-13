Глава кабмина РФ рассказал о том, как развитые страны негативно влияют на развивающиеся в сфере "зеленой энергетики".

Председатель российского правительства Михаил Мишустин предупредил Европу о скорых негативных последствиях ее действий в энергетической сфере. В рамках выступления на Всероссийском просветительском форуме "Знание" чиновник заметил, что слишком быстрый отказ региона от ископаемых видов энергии (на основе углеводородов) поставил развивающиеся государства в худшее положение по сравнении с развитыми.

Непродуманные попытки Запада ускоренно перейти от нефти и газа на чистую энергию солнца, ветра привели к уменьшению инвестиций в добычу углеводородов и в результате к повышению цен на вырабатываемое из них топливо и материалы. Михаил Мишустин, глава кабмина РФ

Эксперт добавил, что европейский процесс по "зеленой энергетике" повлек за собой удорожание производства энергоемких видов профильной продукции. Михаил Мишустин добавил, что в вопросе стратегической конкуренции многие страны окажутся в плохих условиях в среднесрочной перспективе. Развитые страны успели пройти постиндустриализацию при дешевой углеводородной энергии, в тот момент как Европа сейчас заставляет развивающиеся страны покупать или генерировать дорогостоящую, возобновляемую энергию. Такой политикой Запад устанавливает барьеры для реализации продукции.

Мишустин: важно сохранять историческую память народов России и ее стран-соседей.

Фото и видео: Правительство России