Председатель российского правительства Михаил Мишустин предупредил Европу о скорых негативных последствиях ее действий в энергетической сфере. В рамках выступления на Всероссийском просветительском форуме "Знание" чиновник заметил, что слишком быстрый отказ региона от ископаемых видов энергии (на основе углеводородов) поставил развивающиеся государства в худшее положение по сравнении с развитыми.
Непродуманные попытки Запада ускоренно перейти от нефти и газа на чистую энергию солнца, ветра привели к уменьшению инвестиций в добычу углеводородов и в результате к повышению цен на вырабатываемое из них топливо и материалы.
Михаил Мишустин, глава кабмина РФ
Эксперт добавил, что европейский процесс по "зеленой энергетике" повлек за собой удорожание производства энергоемких видов профильной продукции. Михаил Мишустин добавил, что в вопросе стратегической конкуренции многие страны окажутся в плохих условиях в среднесрочной перспективе. Развитые страны успели пройти постиндустриализацию при дешевой углеводородной энергии, в тот момент как Европа сейчас заставляет развивающиеся страны покупать или генерировать дорогостоящую, возобновляемую энергию. Такой политикой Запад устанавливает барьеры для реализации продукции.
Мишустин: важно сохранять историческую память народов России и ее стран-соседей.
Фото и видео: Правительство России
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