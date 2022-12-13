Мишустин: важно сохранять историческую память народов России и ее стран-соседей

Попытки отмены всего русского в странах коллективного Западе являются частью конкуренции между государствами за умы общества. Соответствующее заявление в рамках выступления на Всероссийском просветительском форуме "Знание" сделал председатель местного правительства Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что противостояние Москвы и недружественных ей стран также идет за культуру и образ мыслей людей.
Мы видим, например, как это происходит в Европе, где сейчас уничтожают памятники советским воинам, учат детей по искажающим события учебникам истории и стремятся насадить эти ложные знания близким нам народам.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин: РФ сталкивается с попытками Запада отменить все русское.
Фото и видео: Правительство России
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