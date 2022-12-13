Мишустин: РФ сталкивается с попытками Запада отменить все русское

Глава кабмина России рассказал о важности помнить о традициях народов страны.

В настоящее время Россия сейчас сталкивается с попытками коллективного Запада полностью отменить все русское. Соответствующее заявление в ходе выступления на Всероссийском просветительском марафоне "знание" сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник напомнил о стремлении недружественных государств прекратить доступ к русскому языку, книг, фильмов и музыкальных произведений на нем. Эксперт пояснил, что речь идет о "культуре отмены".

Такая политика направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого, а ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящих событий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава российского кабинета министров добавил, что поэтому для государства особенно важно сохранять историческую память народов России, а также соседних стран, бережно относиться к русскому языку и традициям Михаил Мишустин добавил, что Москва активно продвигает в мире гуманитарные ценности.

Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"