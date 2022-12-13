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Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий

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Глава кабмина РФ рассказал о важности цифровизации общества и госуправления.

Москва продолжит формировать государственные стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения. Соответствующее заявление перед участниками Всероссийского просветительского форума сделал глава местного правительства Михаил Мишустин. Чиновник напомнил о том, что эти инновационные проекты полезны для граждан и компаний. По мнению эксперта, страна остается одной из немногих в мире, в которой существуют собственные цифровые платформы.

Конечно, есть над чем работать еще. Многое предстоит сделать, чтобы добиться суверенитета в этой сфере. Мы продолжим формировать стимулы для развития отечественных технологий и ПО которые полезны для людей и компаний.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств, заявил Мишустин.

Фото и видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, программное обеспечение, технологии, цифровизация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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