Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий

Москва продолжит формировать государственные стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения. Соответствующее заявление перед участниками Всероссийского просветительского форума сделал глава местного правительства Михаил Мишустин. Чиновник напомнил о том, что эти инновационные проекты полезны для граждан и компаний. По мнению эксперта, страна остается одной из немногих в мире, в которой существуют собственные цифровые платформы.
Конечно, есть над чем работать еще. Многое предстоит сделать, чтобы добиться суверенитета в этой сфере. Мы продолжим формировать стимулы для развития отечественных технологий и ПО которые полезны для людей и компаний.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств, заявил Мишустин.
Фото и видео: Правительство России
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