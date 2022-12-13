Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий

Глава кабмина РФ рассказал о важности цифровизации общества и госуправления.

Москва продолжит формировать государственные стимулы для развития отечественных технологий и программного обеспечения. Соответствующее заявление перед участниками Всероссийского просветительского форума сделал глава местного правительства Михаил Мишустин. Чиновник напомнил о том, что эти инновационные проекты полезны для граждан и компаний. По мнению эксперта, страна остается одной из немногих в мире, в которой существуют собственные цифровые платформы.

Конечно, есть над чем работать еще. Многое предстоит сделать, чтобы добиться суверенитета в этой сфере. Мы продолжим формировать стимулы для развития отечественных технологий и ПО которые полезны для людей и компаний. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств, заявил Мишустин.

Фото и видео: Правительство России