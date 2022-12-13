Михаил Мишустин рассказал о цели по повышению уровня качества жизни россиян.

Внешние угрозы, риски, западное санкционное давление санкции от недружественных стран не должно мешать государству выполнять и реализовывать социальные обязательства перед людьми. Соответствующее заявление в рамках выступления на стратегической сессии "Повышение благосостояния граждан" сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что говорит о прямом долге чиновников перед местным населением.

Выполнение социальных обязательств перед людьми - наша прямая обязанность, реализации которой не должны мешать любые внешние угрозы, риски, включая и санкции недружественных государств. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт пояснил коллегам, что ключевыми направлениями работы кабинета министров являются снижение уровня бедности россиян, оказание адресной поддержки нуждающимся семьям с детьми, а также рост реальных зарплат и доходов граждан, улучшение благополучия пенсионеров и других социально незащищенных категорий населения страны.

Мишустин: предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании в Крыму.

Фото и видео: Правительство России