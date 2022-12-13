Мишустин: предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании в Крыму

Премьер-министр отметил, что это позволит упростить процедуры выбора и получения участков, где будут возводить дома.

Правительство России даст предпринимателям преференции при градостроительной деятельности и землепользовании в Крыму. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить приток частных капиталовложений в Крыму, а также создать более комфортные условия для бизнеса. В связи с этим кабмин предложил действие механизма свободной экономической зоны на проекты в сфере жилищного строительства. Мишустин отметил, что это позволит упростить процедуры выбора и получения участков, где будут возводить дома.

Ранее мы сообщали, что на обновление мощностей сельхозпредприятий в трех регионах правительство направит более 800 млн рублей.

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