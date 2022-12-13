На обновление мощностей сельхозпредприятий в трех регионах правительство направит более 800 млн рублей

Средства на обновление мощностей получат Приморский край, Воронежская и Сахалинская области.

Правительство России направит более 800 млн рублей на обновление мощностей сельхозпредприятий в трех регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, сельского хозяйства показывает хорошие результаты, в том числе за счет запуска новых инвестиционных объектов. Мишустин отметил, что такие проекты должны реализовываться на базе самых современных научных достижений. Средства на обновление мощностей получат Приморский край, Воронежская и Сахалинская области.

Мы будем и дальше поддерживать отечественный агробизнес, готовы вкладываться в обновление предприятий в России. Это не только расширение продуктовой линейки для покупателей, но и создание новых рабочих мест в наших регионах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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