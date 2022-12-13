Правительство утвердило размеры денежных премий победителям профессиональных педагогических конкурсов

Победители конкурса "Учитель года" получат по 1 млн рублей, призеры – по 500 тысяч рублей.

Правительство России утвердило размеры денежных премий победителям профессиональных педагогических конкурсов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Начиная с 2022 года участники конкурса "Учитель года" будут поощрять денежными премиями. Победители конкурса получат по 1 млн рублей, призеры – по 500 тысяч рублей. Также Мишустин заявил, что победители профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России" и других получат по 200 тысяч рублей.

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Видео: Правительство России