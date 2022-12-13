Кабмин расширяет возможности безбумажных процедур для торговли со странами АТР

Михаил Мишустин рассказал о работе по улучшению условий взаимодействия в сфере внешней торговли.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин предложил обсудить коллегам на заседании кабинета министров в пятницу законопроект, который касается упрощения процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Чиновник добавил, что между регионом и Россией, а также между участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налаживается взаимодействие. Обновленные соглашения позволяют взаимно признавать торговые соглашения в цифровом формате. В частности, речь идет об импорте и экспорте продукции, транзите грузов. По мнению кабмина России, такие решения со стороны властей повышают прозрачность сделок и поддерживают местных предпринимателей, которые работают с ориентацией на Восток.

Наша страна активно развивает это направление, о необходимости расширения возможностей для граждан работать с документами в электронном виде, чтобы улучшить ситуацию и уменьшить бумажный оборот, неоднократно говорил президент. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин в рамках мероприятия сослался оценки экономической и социальной комиссии ООН, согласно которым для Азии и Тихоокеанского региона принятие аналогичных решений поможет сократить торговые издержки почти на четверть. В процессе соглашений задействованы 11 государств, среди которых Азербайджан, Бангладеш, Иран, Китай, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Филиппины.

Кабмин расширил возможности регионов по использованию денег от реструктуризации кредитов.

Фото и видео: Правительство России