Кабмин расширил возможности регионов по использованию денег от реструктуризации кредитов

Михаил Мишустин рассказал об улучшении качества жизни в регионах страны.

Российское правительство расширяет возможность регионов в стране по использованию денежных средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов. Соответствующей информацией с журналистами поделился на оперативном заседании кабинета министров премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что в текущем и 2024 годах средства будут дополнительно отправляться на помощь местным предприятиям, которые пытаются выстраивать работу на внутреннем рынке, несмотря на внешнее санкционное давление со стороны коллективного Запада. Дополнительно вложения могут пойти на реализацию проектов по развитию, строительства и модернизации инфраструктуры, капитальных ремонтов по инженерным сетям.

Приняли решение о расширении возможности регионов по использованию средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин сообщил, что процедура банкротства для пенсионеров и семей с детьми станет проще.

Фото и видео: Правительство России