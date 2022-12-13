Мишустин сообщил, что процедура банкротства для пенсионеров и семей с детьми станет проще

Глава кабмина РФ рассказал об упрощении процедуры для граждан страны.

Российское правительство упростит процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми. Соответствующее заявление в рамках оперативного заседания с членами кабинета министров сделал премьер страны Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что получить признание статуса можно будет без обращения в судебную инстанцию уже с 2023 года. В настоящее время гражданам все еще приходится проходить процедуру списания задолженностей через суд. Однако речь идет о длительном и сложном пути с "по сути бессрочными взысканиями".

Рассмотрим законопроект, который совершенствует процедуру внесудебного банкротства. Президент поручил сделать ее еще более доступной, уделив особое внимание людям старшего возраста и семьям с детьми. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Согласно тексту нового законопроекта, расширяются возможности граждан избавиться от задолженности без обращения в суд. Россияне смогут через 12 месяцев списать все свои долги в том случае, если сумма таких обязательств не превышает 1 млн рублей.

Кабмин рассмотрит законопроект об ускорении внедрения вторичной переработки отходов.

Фото и видео: Правительство России