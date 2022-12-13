Кабмин рассмотрит законопроект об ускорении внедрения вторичной переработки отходов

Михаил Мишустин рассказал о законопроекте по повышению качества жизни.

Российское правительство намерено сократить количество несанкционированных свалок и увеличить повторное использование материалов для упаковки. Соответствующее заявление в рамках выступления на очередном заседании кабинета министров сделал премьер страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что в законодательство будут внесены изменения. По мнению чиновника, за счет обеспечения обновленного регулирования власти смогут перейти на применение менее вредных для экологии материалов. Это решение также поможет снизить издержки на уплату экологического сбора.

Вопрос касается повышения качества жизни наших граждан, в том числе создания условий для охраны окружающей среды... законопроект, который должен ускорить внедрение механизмов вторичной переработки отходов для возврата их в хозяйственный оборот. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что в настоящее время упаковку приходится свыше половины бытовых отходов. Через четыре года предприятия будут в полном объеме перерабатывать эту упаковку, чтобы больше продукции повторно использовалось, а меньше выбрасывалось в окружающую среду.

Мишустин поставил задачи развития новых регионов и удержания темпов возведения жилья.

Фото и видео: Правительство России