Мишустин поставил задачи развития новых регионов и удержания темпов возведения жилья

Глава кабмина РФ рассказал о заделах стройотрасли и рекордных показателях 2022 года.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поставил коллегам задачу сохранить набранный темп строительства жилья, а также нарастить производство отечественных строительных материалов. Об этом чиновник заметил в рамках своего видеообращения к участникам заседания коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ и президиума комиссии по региональному развитию. Эксперт напомнил о том, что в стройотрасли за 2022 год фиксировались рекордные показатели.

Важно сохранять набранный темп, реализовывать востребованные людьми проекты. В прошлом году был увеличен градостроительный потенциал, выданы разрешения на возведение 50 млн кв. м жилья. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр России надеется, что кабинету министров удастся и далее формировать инфраструктуру и заниматься модернизацией коммунального хозяйства. В качестве примера своих слов Михаил Мишустин привел инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации. Эти решения позволят субъектам страны с мая 2023 года получать займы на опережающее финансирование строительства и ремонта на общую сумму до 180 млрд рублей.

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Фото и видео: Правительство России