Петр Фрадков рассказал об импортозамещении программных продуктов в Промсвязьбанке 

Глава банка встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков рассказал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину на рабочей встрече об импортозамещении программных продуктов. Руководитель кабинета министров поинтересовался о том, насколько банк обеспечен всем необходимым для осуществления такого перехода, связанного со стратегией цифровой трансформации. Гость уточнил, что к текущему моменту кредитная организация на 60 процентов переведена на российский софт, а те программы, которые связаны с информационной безопасностью - полностью отечественного производства. Представители банка самостоятельно разработали ПО для дистанционного банковского обслуживания своих клиентов. Полностью на ПО России организация сможет перейти к 2025 году. Эксперт добавил, что по результатам 2022 года в онлайн-режиме руководством ПСБ одобрено электронных гарантий в рамках системы государственных закупок на 100 млрд рублей.

Мишустин: уровень доступных гражданам РФ финуслуг должен быть одинаковым во всех регионах.

Фото и видео: Правительство России