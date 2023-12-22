Россия входит в топ-10 стран по общей мощности суперкомпьютеров

Дмитрий Чернышенко рассказал о цифровизации страны.

Москва входит в топ из десяти стран по общей мощности суперкомпьютеров. Соответствующее заявление в видеообращении к участникам евроазиатского информационного форума "Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества" сделал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Данное IT-мероприятие состоится в период с 20 по 21 февраля в столице нашей страны. На встречах коллеги обсудят широкий круг вопросов, связанных с построением цифрового государства. Чиновник отметил, что речь идет об уникальной площадке, которая объединила представителей разных стран, нацеленных на цифровую трансформацию. Спикер добавил, что Россия считается одним из мировых лидером по вопросу цифровизации общества. В частности, государство обладает развитой инфраструктурой связи и интернета, спутниками, внедряет в федеральные онлайн-сервисы отечественные нейросети. По количеству генеративных моделей искусственного интеллекта РФ находится на четвертом месте. Ведущие разработчики делают для крупнейших компаний кросс-отраслевые решения.

Мы активно импортозамещаем иностранное промышленное ПО российскими аналогами. Уже сейчас 80% зарубежных цифровых продуктов имеют отечественные аналоги. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чернышенко рассказал об атаках на объекты критической инфраструктуры.

Фото и видео: Правительство России