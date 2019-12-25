Роботы в городах России могут сэкономить более 700 млрд рублей к 2035 году

Один из возможных эффектов роботизации — снижение потребности в рабочей силе в тех сферах, где часть обязанностей можно передать технике.

Внедрение роботов в городскую инфраструктуру может помочь российским городам сократить расходы более чем на 700 млрд рублей к 2035 году. Экономия ожидается за счет автоматизации повседневных задач, которые сейчас выполняют сотрудники государственных учреждений и частных компаний. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Один из возможных эффектов роботизации — снижение потребности в рабочей силе в тех сферах, где часть обязанностей можно передать технике. Например, вместо целой бригады дворников для уборки жилого квартала может быть достаточно нескольких роботов и одного оператора. Особенно заметной такая замена может стать в периоды сезонной нагрузки, когда нужно убирать опавшие листья или расчищать снег.

Похожий подход можно применять в доставке, такси и других отраслях, где отдельные процессы поддаются автоматизации.

А куда потратить деньги найдется. От ремонта дорог и благоустройства дворов до повышения зарплат. Отдельно отметим, что для России это направление критически важно. На выправление демографических перекосов в любом случае нужны десятилетия, а пустующие вакансии нужно как-то заполнять здесь и сейчас. Роботы, там, где они могут справиться – самый беспроблемный вариант. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге могут приостановить работу роботов-курьеров из-за угрозы безопасности.

Фото: unsplash (Gabriele Malaspina)