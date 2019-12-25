Цифровые платформы становятся новыми центрами влияния: эксперты указали на противоречие современного капитализма

Чем сильнее торговля, коммуникации и другие важные сферы зависят от частной цифровой инфраструктуры, тем сложнее государству регулировать деятельность ее владельцев.

Развитие цифровых сервисов заметно изменило отношения между бизнесом, государством и обычными пользователями. Интернет, который изначально воспринимался как пространство практически неограниченного выбора, все чаще становится средой, где доступ к аудитории, товарам и услугам зависит от решений владельцев платформ. На эту особенность обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер", рассуждая о трансформации современного капитализма.

В качестве отправной точки они используют наблюдение Василия Бровко из статьи "Перед новым апокалипсисом: Россия и будущее христианского единства". По мнению авторов канала, за последние десятилетия заметно изменились отношения крупного бизнеса с государством. Если во времена Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер предприниматели выступали за сокращение государственного вмешательства в экономику, то сегодня крупнейшие технологические компании сами получили возможность устанавливать правила для миллионов людей и других участников рынка.

Эта власть проявляется в повседневных ситуациях. Маркетплейсы самостоятельно определяют размер комиссий и условия работы продавцов, социальные сети регулируют распространение контента и доступ к аудитории, а цифровые сервисы могут ограничивать пользователям доступ к своим продуктам. Для этого порой достаточно изменить алгоритмы или обновить пользовательское соглашение. При этом возможности повлиять на такие решения у зависимых от платформ компаний и отдельных людей зачастую ограничены.

Авторы "Мейстера" обращают внимание и на более масштабные последствия этой тенденции. Чем сильнее торговля, коммуникации и другие важные сферы зависят от частной цифровой инфраструктуры, тем сложнее государству регулировать деятельность ее владельцев. Такая зависимость может затрагивать не только интересы отдельных пользователей и предпринимателей, но и устойчивость целых отраслей.

За последние полвека капитализм проделал занятный путь. Сначала бизнес добивался независимости от государства, а теперь государствам приходится беспокоиться о собственной независимости от бизнеса. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: unsplash (Jonas Leupe)