Чернышенко рассказал об атаках на объекты критической инфраструктуры

Вице-премьер РФ оценил уровень цифровизации в стране.

Свыше 65 тысяч атак на объекты критической информационной инфраструктуры было отражено в 2023 году на территории России. Соответствующие сведения огласил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, выступая на Дне цифровизации. Чиновник заметил, что порядка 20 тысяч отечественных программных продуктов и баз данных уже зарегистрировано в федеральном реестре. Этот показатель в 2,5 раза больше, чем фиксировался в 2020 году.

В 2023 году были успешно отражены более 65 тысяч атак на объекты критической инфраструктуры в сфере информации. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Напомним, что согласно указанию правительства при премьер-министре Михаиле Мишустине, который ранее дал старт масштабной работе по импортозамещению промышленного и общесистемного ПО, ссейчас в рамках 34 индустриальных центров компетенций государством реализуется 197 особо значимых проектов. Частично эти инициативы применяются на практике.

Чернышенко прокомментировал итоги стратсессии по развитию отрасли связи.

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