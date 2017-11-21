Вице-премьер подчеркнул, что в ближайшее время стратегия развития отрасли будет утверждена.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги стратсессии по развитию отрасли связи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В ходе мероприятия обсуждалась разработка Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, в подготовку которой были вовлечены все представители данной сферы. Чернышенко отметил основные цели стратегии: обеспечить жителей страны беспечить качественной связью и доступом к интернету, а также построить информационную инфраструктуру на основе отечественных систем и оборудования. Вице-премьер подчеркнул, что в ближайшее время стратегия будет утверждена.

Ранее Мишустин поручил продолжать работу по преодолению цифрового неравенства в РФ.

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