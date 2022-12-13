Мишустин: уровень доступных гражданам РФ финуслуг должен быть одинаковым во всех регионах

Глава кабмина РФ встретился с Петром Фрадковым.

Финансовые услуги должны быть одинаково удобными и комфортными для жителей всех российских регионов. Соответствующим мнением с руководителем Промсвязьбанка Петром Фрадковым поделился председатель правительства Михаил мишустин в рамках рабочей встречи в Москве. Гость объяснил чиновнику, что его организация присутствует во всех новых регионах страны и оказывает потребителям банковские услуги. Глава кабинета министров попросил проследить за тем, что сервисы должны совершенствоваться

...Чтобы, самое главное, уровень соответствующих финансовых услуг был доступен гражданам РФ в любом регионе. Это должно быть одинаково удобно и комфортно для всех россиян. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил, что сеть отделений Промсвязьбанка в новых регионах должна быть надежной.

Фото и видео: Правительство России