Мишустин заявил, что сеть отделений Промсвязьбанка в новых регионах должна быть надежной

Глава кабмина РФ спросил Петра Фрадкова о работе банковской системы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине.

Руководитель российского Промсвязьбанка Петр Фрадков рассказал о том, что организация активно работает на новых территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующей информацией предприниматель поделился с председателем кабинета министров страны в ходе рабочей встречи в Москве. Гость объяснил премьер-министру РФ, что на текущий момент ПСБ открыл порядка 400 отделений вкрупных административных центрах и еще в 82 населенных пунктах. Он добавил, что граждане могут получить такие услуги как открытие счетов, депозитов, накопительных счетов, совершать валютообменные операции, переводы без ограничений в любой регион страны, выдача денежных средств и потребительское кредитование.

Здесь очень важно, чтобы сеть, которая строится, была надежной, безопасной. И главное, чтобы люди могли спокойно воспользоваться всеми необходимыми финансовыми услугами для того, чтобы обеспечить своих родных или себя соответствующим довольствием или услугами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Петр Фрадков добавил, что Промсвязьбанк прорабатывает быстрый запуск программы льготной ипотеки под два процента всем категориям граждан, которые на это имеют право. Он добавил, что в том числе клиентами ПСБ являются военнослужащие, добровольцы и мобилизованные россияне, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Руководство банка обеспечивает работу всей необходимой инфраструктуры, чтобы эти категории и их семьи могли получать различные виды социальных выплат и пенсий.

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Фото и видео: Правительство России