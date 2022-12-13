В Петербурге оборонное предприятие "Заслон" выпустит облигации на сумму 1 млрд рублей

Компания намерена заинтересовать институциональных инвесторов, фонды, брокеров и частных вкладчиков.

Стало известно, что петербургское оборонное предприятие АО "Заслон" проведет первый сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций объемом не менее 1 млрд руб. Об этом сообщили 17 апреля, пишет "Коммерсант".

Компания намерена заинтересовать институциональных инвесторов, фонды, брокеров и частных вкладчиков. Банки "Россия" и "Промсвязьбанк" станут организаторами выпуска облигаций. Заем разместят в рамках общей программы эмиссии облигаций компании, зарегистрированной в ноябре 2021 года и предусматривающей совокупный объем займа до 50 млрд рублей. Облигации в рамках этой бессрочной программы могут размещаться на срок до 10 лет.

Предприятие планирует потратить средства на разработку линейки портативных медицинских ультразвуковых сканеров под зарегистрированным брендом "СмартСкан", производство сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем для комплектования радиоэлектронной аппаратуры.

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Фото: Piter.tv

