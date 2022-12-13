В Подмосковье началась самая масштабная модернизация ЖКХ за историю региона

В результате мероприятий будут модернизированы тепловые сети и котельные, обслуживающие 3,2 млн человек.

В 2023 году в Московской области запустили наиболее масштабную в истории модернизацию коммунальных сетей. Она затронет все теплосети и котельные, улучшив таким образом жизни 3,2 млн человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Евгения Хромушина.

Программа продлится до 2028 года. За этот период будет заменено в 7,6 раза больше коммунальных сетей, чем за последние 5лет.

Программа действительно беспрецендентная. Такого объема сетей никогда ни в Московской области, ни в России не ремонтировали в течение такого времени. Евгений Хромушин, вице-губернатор Московский области

Инвестиции в программу превысят 319 млрд рублей. В докладе губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву Хромушин отметил, что за 5 лет предстоит отремонтировать 940 км теплосетей.

Ранее мы сообщили о том, что космонавт Борис Валынов встретился с губернатором Подмосковья в День космонавтики.

Фото: Сайт губернатора Московской области