Космонавт Борис Валынов встретился с губернатором Подмосковья в День космонавтики

Андрей Воробёв поздравил участника первого в СССР отряда космонавтов.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с праздником единственный из ныне живущих участников первого отряда космонавтов, героя СССР Бориса Валентиновича Волынова. Об этом пишет телеканал "360".

На данный момент Борису Валентиновичу 88 лет. Он проживает в Звёздном Городке вместе с супругой. У пары есть сын, дочь и трое внуков. Более двух лет назад космонавту присвоили звание почетного жителя Подмосковья. В своём поздравлении губернатор подчеркнул, что Волынов не только покорил космос, но и продолжает вести активную общественную жизнь.

Разрешите поздравить в вашем лице всех наших космонавтов, инженеров, конструкторов. Спасибо за то, что вы по-прежнему вдохновляете. От всех наших многочисленных жителей хочу сказать, что мы вами гордимся. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Напомним, что помимо Бориса Волынова в первый отряд покорителей космоса также входили Гагарин, Титов и Леонов.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о важности поддержки врачей в регионе.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области