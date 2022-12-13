Губернатор Подмосковья рассказал о важности поддержки врачей в регионе

Андрей Воробьбёв подчеркнул, что переоснащения требуют свыше 100 учреждений здравоохранения Московской области.

В Подмосковье создаются комфортные условия для работы и жизни работников здравоохранения создают комфортные условия работы и жизни. О том, что власти региона делают для поддержки медиков, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik. Об этом сообщил телеканал "360".

Руководитель отметил, что на серьёзные шаги по улучшению условий труда для работников медицины подтолкнула, в частности, прошедшая пандемия коронавируса. За 2 года возросло число бригад скорой помощи, многие процессы были оцифрованы, заработал телемедицинский центр. На данный момент решается проблема с капитальным ремонтом и модернизацией больниц. Андрей Воробьёв подчеркнул, что переоснащения требуют свыше 100 учреждений здравоохранения Московской области.

Наша задача — быть в партнерстве, быть внимательными к этим профессиям, беречь их, наших врачей, искать новых, не отпускать, чтобы их не перекупали. Это целое сложное уравнение, но очень важное для качества жизни. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

На данный момент в Московской области действуют несколько программ поддержки медиков. В их число вошли акции "Приведи друга", "Земля врачам" и др.

Ранее мы сообщили о том, что команда ЖКХ из Подмосковья участвует в восстановлении объектов в новых регионах.

Фото: Сайт губернатора Московской области