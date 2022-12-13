Команда ЖКХ из Подмосковья участвует в восстановлении объектов в новых регионах

Специалисты начали работу в 2022 году.

Команда ЖКХ из Московской области работает над восстановлением инфраструктуры новых регионов страны. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Руководитель подчеркнул, что специалисты начали работу в 2022 году.

Все, что касается новых территорий (присоединенных к России регионов — прим. ред.), — здесь, может быть, не все до конца знают, что мы также свою лепту внесли не только в прошлом году, но и продолжаем помощь, сотрудничество, работу с новыми территориями. Считаю это очень важным. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Подмосковные специалисты задействованы в восстановлении жилых домов, а также дорог и инфраструктуры новых регионов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению промышленной ипотеки в Подмосковье.

Фото: Сайт губернатора Московской области