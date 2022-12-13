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Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению промышленной ипотеки в Подмосковье
Сегодня, 13:45
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Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению промышленной ипотеки в Подмосковье

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Льготные кредиты в регионе можно будет использовать на строительство, модернизацию и реконструкцию цехов.

В Московской области намерены расширить диапазон действия промышленной ипотеки. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе встречи с предпринимателями в Истре в эфире радио Sputnik, передает телеканал "360".

Руководитель сообщил, что льготные кредиты в регионе будут выдаваться на строительство, модернизацию и реконструкцию цехов. Ранее они касались только готовых помещений. Правки по программе промышленной ипотеки переданы в федеральные ведомства на согласование, добавил Воробьёв.

Промышленная ипотека достаточно быстро родилась, потому что очевидно преимущество — это новые производства. Изначально она предполагала готовое помещение, которое ты берешь и платишь льготную ставку. Но появились запросы предпринимателей на более широкое ее использование.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Отметим, что работа над расширением диапазона кредитов поводится властями региона совместно с Минпромторгом РФ.

Ранее мы сообщили о том, что все округа Московской области вышли из "красной зоны" по качеству воды.

Фото: Константин Семенец

Теги: московская область, промышленная ипотека
Категории: Лента новостей, Новости России,

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