Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению промышленной ипотеки в Подмосковье

В Московской области намерены расширить диапазон действия промышленной ипотеки. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе встречи с предпринимателями в Истре в эфире радио Sputnik, передает телеканал "360".
Руководитель сообщил, что льготные кредиты в регионе будут выдаваться на строительство, модернизацию и реконструкцию цехов. Ранее они касались только готовых помещений. Правки по программе промышленной ипотеки переданы в федеральные ведомства на согласование, добавил Воробьёв.
Промышленная ипотека достаточно быстро родилась, потому что очевидно преимущество — это новые производства. Изначально она предполагала готовое помещение, которое ты берешь и платишь льготную ставку. Но появились запросы предпринимателей на более широкое ее использование.
Андрей Воробьев, губернатор Московской области
Отметим, что работа над расширением диапазона кредитов поводится властями региона совместно с Минпромторгом РФ.
Ранее мы сообщили о том, что все округа Московской области вышли из "красной зоны" по качеству воды.
Фото: Константин Семенец
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